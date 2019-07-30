Кличко ответил Богдану: "страшилки" передавайте правоохранителям

Мэр Киева Виталий Кличко предложил главе Офиса президента Андрею Богдану передавать все его "страшилки" правоохранительным органам. Так Кличко прокомментировал заявление Богдана на сегодняшней пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Кличко написал, что пресс-конференция Богдана напоминала "байки из склепа". По его мнению, Богдан озвучил "подборку сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - написал Кличко.

Он напомнил, что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

"А попытки разделить должности мэра и председателя КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - добавил мэр.

Напомним, Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. По мнению Богдана, Кличко должен сам подать в отставку с поста главы КГГА.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Кличко на ближайшем заседании.