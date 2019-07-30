Кличко відповів Богдану: "страшилки" передавайте правоохоронцям

Мер Києва Віталій Кличко запропонував главі Офісу президента Андрію Богдану передавати всі його "страшилки" до правоохоронних органів. Так Кличко прокоментував заяву Богдана на сьогоднішній прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Кличко написав, що прес-конференція Богдана нагадувала "байки зі склепу". На його думку, Богдан озвучив "добірку пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше".

"Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - написав Кличко.

Він нагадав, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті.

"А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування", - додав мер.

Нагадаємо, Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. За думку Богдана, Кличко має сам подати у відставку з поста глави КМДА.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін розгляне питання про погодження звільнення Кличка на найближчому засіданні.