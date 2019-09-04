Кличко відреагував на рішення Кабміну про його звільнення

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання у середу Кабмін вирішив звільнити Кличко з посади голови КМДА

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував рішення Кабінету міністрів України про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це він сказав на брифінгу.

Зокрема, він пов'язав сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів з "бажанням партії влади очолити мерію".

"Якщо ми говоримо про децентралізацію, то такі кроки, які робляться, - це навпаки, централізація. Я переконаний, ключове завдання - люди повинні вибирати людину, яка відповідальна виключно перед ними. А не призначати людину зверху, яка відповідає тільки тій вертикалі, звідки його призначили", - зазначив Кличко.

Друзі, пряма трансляція брифінгу вже розпочалась. Приєднуйтесь! Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 4 вересня 2019 р.

Він також зазначив, що нинішня влада веде кампанію з його дискредитації, а також нагадав, що судиться з телеканалом 1+1.

"По-друге, якщо є бажання стати Київським міським головою, то, будь ласка, є демократичний правильний шлях, який працює в усьому світі - це вибори. Беріть участь в наступних виборах, ставайте міським головою", - підкреслив Кличко.

Він також заявив, що Київського міського голову можна вибрати тільки на виборах, а не призначати.

"Те, що відбувається, - це незаконно. У Конституції прописано, що обраний киянами міський голова повинен бути обраний главою КМДА", - уточнив Кличко.

На його думку, дуалізм у київській владі призведе до ступору змін.

"Двоє людей змагатимуться, хто з них має більший вплив. Це буде нагадувати, образно поясню, ви сідаєте в таксі, де два водія, і у кожного з них своє кермо. Даєте завдання потрапити в пункт призначення, але у кожного з них є своє бачення руху. Переконаний, що такий автомобіль доїде тільки до найближчого перехрестя ", - зазначив мер.

Нагадаємо, в середу Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Як писало РБК-Україна раніше, подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації передали в Офіс президента України Володимира Зеленського, про що повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Також глава уряду зазначив, що замість голови Київської міської державної (КМДА) адміністрації Віталія Кличка звільнив би Вадима Столара, якого в ЗМІ називають "смотрящим" за Києвом.

Підкреслимо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен піти у відставку. Богдан анонсував, що Кабінет міністрів незабаром розгляне питання звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Після цього Кличко у зверненні до президента Володимира Зеленського заявив, що все, що наговорив Богдан, - "повна нісенітниця і некомпетентність". Кличко подав заяву в НАБУ через заяви Богдана.

Додамо, Кабінет міністрів прем'єра Володимира Гройсмана відмовився звільняти Кличко з посади.