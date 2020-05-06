Кличко об открытии метро: "это будет не сразу"

Мэр Виталий Кличко заявил, что метро в Киеве откроется по решению правительства и это будет не сразу. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, правительство продлило карантин до 22 мая.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства и это будет не сразу" - заявил он.

Ранее сообщалось, что третьем этапе ослабления карантина метро заработает для отдельных категорий граждан, и будет ездить с определенными ограничениями.

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