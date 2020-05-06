Кличко про відкриття метро: "це буде не одразу"

Мер Віталій Кличко заявив, що метро в Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не одразу. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, уряд продовжив карантин до 22 травня.

"Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду і це буде не одразу", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що третьому етапі ослаблення карантину метро запрацює для окремих категорій громадян, і буде їздити з певними обмеженнями.

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна в Офісі президента, останнім же відкриють метрополітен, цілком можливо, що лише в кінці червня, а то і в липні.

Крім того президент України Володимир Зеленський раніше у своєму відеозверненні заявляв, що терміни відкриття метрополітенів та парків в містах України залежить від того, як українці будуть дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, коли буде відновлено роботу метро в Україні. За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі будуть відкриті останніми з усіх видів транспорту.