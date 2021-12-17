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Кличко открыл проезд по новому участку Большой Кольцевой дороги

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 16:51
Кличко открыл проезд по новому участку Большой Кольцевой дороги Фото: мэр Киева Виталий Кличко на открытии участка Большой Кольцевой дороги (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по новому участку Большой Кольцевой дороги - от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской с транспортной развязкой на разных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Кличко отметил, что город, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, продолжает развиваться и воплощать в жизнь новые инфраструктурные проекты.

"Все мы знаем, какая сегодня нагрузка на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тыс. грузовых авто. Город давно говорит, что единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство Киевской кольцевой дороги вокруг города - проекта, который должно быть осуществлено правительством. Чтобы транзитный транспорт не следовал через столицу, усложняя трафик и разрушая дороги в городе. Впрочем, делаем все, что зависит от нас, чтобы создать более комфортные условия для киевлян", - отметил лидер "УДАРа".

Он добавил, что длина участка 1200 метров.

"Сегодня открываем автосообщение новым участком Окружной - от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. И транспортную развязку на улице Богатырской. Этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы его воплотили. Протяженность нового участка дороги - почти 1200 метров. Также мы построили два путепровода. Один над железной дорогой и путепровод над улицей Богатырской", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на участке установили современное освещение, обустроили пешеходные тротуары, велодорожки и 480 метров шумозащитного экрана.

"Открытие здесь автомобильного движения создаст прямое транспортное сообщение от Минского проспекта до улицы Богатырской. Это значительно упростит передвижение автотранспорта в сторону центра столицы и в направлении Вышгорода. А также часть транзитного транспорта не будет ехать через весь город, усложняя трафик. В планах города - продолжить это направление и соединить его с Оболонским проспектом. К работам по строительству нового участка уже приступили", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Напомним, во время своего отчета Виталий Кличко сообщил, что в текущем году в столице отремонтировали 198 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет в городе обновили 410 улиц, мостов и путепроводов - более 1200 км столичных дорог.

Ранее Кличко заявлял, что на социальную защиту киевлян в 2021 году столица выделила 5,2 млрд грн. Эти средства были потрачены на материальную помощь социально незащищенным жителям, жилье для ветеранов, реабилитацию людей с инвалидностью и т.д.

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Виталий Кличко
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