Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги

Кличко зазначив, що місто, навіть в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією, продовжує розвиватися і втілювати нові інфраструктурні проекти.

"Всі ми знаємо, яке сьогодні навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто. Місто давно говорить, що єдиним вирішенням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги навколо міста - проекту, який має втілити уряд. Щоб транзитний транспорт не їхав через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті. Втім, робимо все, що залежить від нас, аби створити більш комфортні умови для киян", - зазначив лідер "УДАРу".

Він додав, що довжина ділянки 1200 метрів.

"Сьогодні відкриваємо автосполучення новою ділянкою Кільцевої - від вулиці Сім’ї Кульженків до вулиці Богатирської. Та транспортну розв’язку на вулиці Богатирській. Нагадаю, цей об’єкт був в планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми його втілили. Протяжність нової ділянки дороги - майже 1200 метрів. Також ми звели два шляхопроводи. Один над залізницею та шляхопровід над вулицею Богатирською", – зазначив Кличко.

Від підкреслив, що на ділянці встановили сучасне освітлення, облаштували пішохідні тротуари, велодоріжки і 480 метрів шумозахисного екрану.

"Відкриття тут автомобільного руху зробить пряме транспортне сполучення від Мінського проспекту до вулиці Богатирської. Це значно спростить пересування автотранспорту в бік центру столиці та в напрямку міста Вишгород. А також - частина транзитного транспорту не їхатиме через усе місто, ускладнюючи трафік. У планах міста - продовжити цю дорогу і з’єднати її з Оболонським проспектом. Роботи з будівництва нової ділянки вже розпочали", - підкреслив лідер «УДАРу».