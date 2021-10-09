Кличко открыл Дни Киева в немецком городе-побратиме Лейпциге

"Мы благодарны нашим немецким партнерам и друзьям. За сотрудничество, за их поддержку и помощь. Киев перенимает лучший опыт Лейпцига в муниципальном управлении, внедрении стандартов европейской демократии и реформ. В частности, это касается развития системы смарт-сити, воплощения принципов первичной демократии, экономического и культурного сотрудничества", - подчеркнул Виталий Кличко на презентации фотовыставки "Демократия киевских улиц", которая рассказывает о повседневной жизни украинской столицы.

Буркхард Юнг отметил, что Киев - европейский город. И партнерство Лейпцига и Киева - это сотрудничество двух европейских городов.

"Мы стремимся и будем развивать это сотрудничество - в экономике, местном самоуправлении, в культурных и спортивных проектах, туризме", - сказал мэр Лейпцига.

Кличко и Юнг, который также возглавляет Ассоциацию городов Германии, обсудили и вопрос децентрализации власти и развития местного самоуправления. В частности, Буркхард Юнг отметил важность развития местного самоуправления и широких полномочий местных общин, поскольку это - признак демократического пути развития государства.

Виталий Кличко также провел переговоры по воплощению реформ децентрализации со спецпосланником правительства Германии по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадтом.

Вечером мэр Киева должен выступить с речью о демократии на мероприятиях по случаю годовщины начала мирной революции 1989 года в ГДР. Спикером на это ежегодное мероприятие Кличко выбрало жюри немецкого "Фонда мирной революции".