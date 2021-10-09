Кличко відкрив Дні Києва у німецькому місті-побратимі Лейпцигу

"Ми вдячні нашим німецьким партнерам і друзям. За співпрацю, за їх підтримку і допомогу. Київ переймає найкращий досвід Лейпцига в муніципальному управлінні, впровадженні стандартів європейської демократії і реформ. Зокрема, це стосується розвитку системи смарт-сіті, втілення принципів первинної демократії, економічної та культурної співпраці», – підкреслив Віталій Кличко на презентації фотовиставки "Демократія київських вулиць", яка розповідає про повсякденне життя української столиці.

Буркхард Юнг зазначив, що Київ – європейське місто. І партнерство Лейпцига та Києва – це співпраця двох європейських міст.

"Ми прагнемо і будемо розвивати цю співпрацю - в економіці, місцевому самоврядуванні, в культурних і спортивних проектах, туризмі", - сказав мер Лейпцига.

Кличко і Юнг, який також очолює Асоціацію міст Німеччини, обговорили і питання децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування. Зокрема, Буркхард Юнг наголосив на важливості розвитку місцевого самоврядування і широких повноважень місцевих громад, бо це є і ознакою демократичного шляху розвитку держави.

Віталій Кличко також провів перемовини щодо втілення реформ децентралізації зі спецпосланником уряду Німеччини з питань децентралізації, колишнім прем’єр-міністром Саксонії Георгом Мільбрадтом.

Ввечері мер Києва має виступити з промовою про демократію на заходах з нагоди річниці початку мирної революції 1989 року в НДР. Спікером на цей щорічний захід Кличка обрало журі німецького "Фонду мирної революції".