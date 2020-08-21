ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кличко опубликовал ко Дню независимости видео со знаковыми событиями украинской истории

Киев, Пятница 21 августа 2020 17:06
Кличко опубликовал ко Дню независимости видео со знаковыми событиями украинской истории
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На видео собраны самые знакомые моменты украинской истории

Городской голова Киева Виталий Кличко опубликовал ролик ко Дню государственного флага и Дня независимости. На видео собраны знаковые моменты украинской истории, начиная с поднятия украинского флага над Крещатиком в 1990 году.

Видео городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Украина готовится отмечать День государственного флага и День Независимости. У каждого из нас - своя история и личные эмоции любви к своей стране, ее людям. История борьбы, трагедий и побед... Но все вместе мы создаем будущее Украины - государства, в котором мечтаем жить", - отметил Кличко.

История Независимости через года

Друзья! Украина готовится отмечать День государственного флага и День Независимости. У каждого из нас - своя история и личные эмоции любви к своей страны, ее людей. История борьбы, трагедий и побед... Но все вместе мы создаем будущее Украины - государства, в котором мечтаем жить.

Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 21 августа 2020 г.

Напомним, в Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник.

Таким образом, для работников с пятидневный рабочей неделей выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Виталий КличкоКиевДень независимости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь