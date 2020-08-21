Кличко опублікував до Дня незалежності відео із визначальними подіями української історії

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

На відео зібрані визначальні моменти української історії

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував ролик до Дня державного прапора та Дня незалежності. На відео зібрані визначальні моменти української історії, починаючи з підняття українського прапора над Хрещатиком у 1990 році.

Відео міський голова опублікував на своїй сторінці у Facebook .



"Друзі! Україна готується відзначати День державного прапора та День Незалежності. У кожного з нас - своя історія й особисті емоції любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми створюємо майбутнє України - держави, в якій мріємо жити", - зазначив Кличко.

Історія Незалежності через роки Друзі! Україна готується відзначати День державного прапора та День Незалежності. У кожного з нас - своя історія і особисті емоції любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми створюємо майбутнє України- держави, в якій мріємо жити. Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок.

Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.