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Кличко опублікував до Дня незалежності відео із визначальними подіями української історії

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 17:06
Кличко опублікував до Дня незалежності відео із визначальними подіями української історії
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На відео зібрані визначальні моменти української історії

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував ролик до Дня державного прапора та Дня незалежності. На відео зібрані визначальні моменти української історії, починаючи з підняття українського прапора над Хрещатиком у 1990 році.

Відео міський голова опублікував на своїй сторінці у Facebook .

"Друзі! Україна готується відзначати День державного прапора та День Незалежності. У кожного з нас - своя історія й особисті емоції любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми створюємо майбутнє України - держави, в якій мріємо жити", - зазначив Кличко.

Історія Незалежності через роки

Друзі! Україна готується відзначати День державного прапора та День Незалежності. У кожного з нас - своя історія і особисті емоції любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми створюємо майбутнє України- держави, в якій мріємо жити.

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок.

Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.

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