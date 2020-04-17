Кличко объяснил повторное появление дыма в Киеве: сколько продержится смог

Ситуация с смогом в Киеве может измениться через один день, после того, как изменится направление ветра. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр объяснил, что ночью концентрация веществ горения в воздухе гораздо больше, а потому дым усиливается.

"Общаясь с метеорлогами, есть такой термин, как термический ветер. Он днем разгоняет этот смог, а ночью движение воздуха не такое интенсивное как днем, и концентрация этих веществ горения намного больше. Поэтому, пожалуйста, закрывайте окна. Насколько мы можем это преодолеть? Прогнозируют, что уже через день направление ветра изменится и, надеюсь, что наши пожарные смогут побороть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что загрязненный лесными пожарами воздух перемещается из Киева в другие области - на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

Напомним, РБК-Украина писало, что вчерашнее загрязнения воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму.

Через пожежи в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов мира с наиболее загрязненным воздухом. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям убеждали, что наличие продуктов горения в воздухе не несет химической и радиологической угрозы.