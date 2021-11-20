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Кличко: общество должно получить ответы относительно новых фактов о "вагнеровцах"

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 11:39
Кличко: общество должно получить ответы относительно новых фактов о "вагнеровцах" Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал шокирующими, обнародованные факты относительно операции "вагнергейт". По его мнению, общество должно получить ответы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кличко в Facebook.

По словам Кличко, вопрос срыва операции по задержанию бойцов ЧВК Вагнера является вопросом национальной безопасности, на которые общество должно получить ответы.

"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе у Савика Шустера... И общество должно получить ответы на те утверждения и те вопросы, которые прозвучали в эфире. Честные ответы, как бы сложно это ни было. Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны. Страны, которая отражает российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую ежедневно гибнут наши защитники", - написал Кличко

Напомним, вчера бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба назвал вероятные причины срыва операции по задержанию бойцов ЧВК Вагнера.

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Виталий Кличко
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