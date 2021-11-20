Кличко: суспільство повинне отримати відповіді щодо нових фактів про "вагнерівців"
Мер Києва Віталій Кличко назвав шокуючими, оприлюднені факти щодо операції "вагнергейт". На його думку, суспільство має отримати відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кличка у Facebook.
За словами Кличка, питання зриву операції із затримання бійців ПВК Вагнера є питанням національної безпеки, на які суспільство повинне отримати відповіді.
"Справді шокуюча інформація про "вагнергейт" в програмі у Савіка Шустера… І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було. Бо йдеться про державну безпеку нашої країни. Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники", - написав Кличко
Нагадаємо, вчора колишній глава ГУР Міноборони Василь Бурба назвав ймовірні причини зриву операції із затримання бійців ПВК Вагнера.