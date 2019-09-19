Кличко обратился к Раде для роспуска Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины для роспуска Киевсовета VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госсударственной администрации (КГГА).

Кличко заявил об этом после того, как Киевсовет не собрал кворум для проведения очередной сессии.

"Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали. А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все. Поэтому я обращаюсь в парламент по поводу роспуска Киевсовета VIII созыва и назначении досрочных выборов в Киеве. Идите теперь и рассказывайте киевлянам, как вы работали. И почему думаете, что вас выберут снова", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня необходимо принимать решения по социальным выплатам, зарплатам транспортникам, надбавкам педагогам.

"Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно. Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же страдать киевлянам. И это меня волнует больше всего", - отметил Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины назначил проверку Киевской городской государственной администрации (КГГА). Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал проведение проверки КГГА. Аудит всех структур должна стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Кроме того, согласно законопроекту о столице, поданного в Верховную раду Украины, выборы мэра Киева могут состояться 8 декабря 2019 года.