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Кабмин назначил аудит мэрии Киева

Новости » Политика    17.09.2019 - 18:00
Кабмин назначил аудит мэрии Киева
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Проверка КГГА продлится до 8 октября

Кабинет министров Украины назначил проверку Киевской городской государственной администрации. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

По его словам, премьер-министр Алексей Гончарук поддержал проведение проверки КГГА. Аудит всех структур должен стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Кабмин назначил аудит мэрии Киева

Напомним, согласно законопроекту о столице, поданного в Верховную раду Украины, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. На данный момент мэром Киева и главой КГГА является Виталий Кличко, однако Кабмин на недавнем заседании одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА, постановление находится на рассмотрении у президента Владимира Зеленского. Сам Кличко считает решение Кабмина незаконным и уже объявил о консультациях по роспуску Киеврады.

На этой неделе стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в выборах мэра Киева. Действующий городской голова Киева Виталий Кличко тоже намерен участвовать в следующих местных выборах.

В Офисе президента анонсировали новый пакет правительственных законопроектов
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