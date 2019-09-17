Кличко намерен обратиться в Раду для роспуска Киеврады

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Если заседание лидеров фракций не состоится Кличко обратится в Раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если лидеры всех пяти фракций городского совета не проведут сессию в четверг, 19 сентября, он намерен обратится в Верховную раду для роспуска Киеврады. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам консультаций с председателями депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам киевского мэра, заседание Киеврады назначено на 19 сентября. Кличко отметил, что если лидеры фракций не соберутся на заседание, он будет вынужден обратиться в Верховную раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

"Если такого не произойдет, и персональные амбиции будут иметь верх, если им наплевать на интересы киевлян, они не хотят больше работать, тогда не остается ничего другого, как обращаться в Верховную раду о прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Я другого пути, к сожалению, не вижу, если умышленно Киевсовет не будет работать", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, столичный мэр заявил, что Киевсовет должен решить актуальные для города вопросы, в частности, вопросы социальных выплат, надбавок педагогам, зарплат работникам транспортной отрасли и подготовки к отопительному сезону.

"Это те вопросы, которые надо решить безотлагательно", - заявил Кличко.

Мэр сообщил, что завтра, 18 сентября, главы проведут заседания фракций, выяснит количество депутатов, которые придут на сессию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины назначил проверку Киевской городской государственной администрации (КГГА). Прем'ер-министр Алексей Гончарук поддержал проведение проверки КГГА. Аудит всех структур должна стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.

Кроме того, согласно законопроекта о столице, поданного в Верховную раду Украины, выборы мэра Киева могут состояться 8 декабря 2019 года.