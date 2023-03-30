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Кличко назвав терміни завершення опалювального сезону у Києві

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Київ, Четвер 30 березня 2023 17:39
Кличко назвав терміни завершення опалювального сезону у Києві Фото: стало відомо, коли в Україні можуть вимкнути опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями, якщо для цього буде відповідна температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою ймовірністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень - опалення буде вимкнено", - розповів міський голова.

Варто зауважити, що у низці міст вже завершують опалювальний сезон. Зокрема, в Одесі та Полтаві опалення перестануть подавати вже завтра, 31 березня.

Також ми писали, що 1 березня в Україні почали готуватись до наступного опалювального сезону.

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Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон
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