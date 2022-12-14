Кличко назвав рішення суду щодо Атрошенка "політичною історією"
Відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення - прецедент і виглядає як політичне протиборство
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.
"Те, що відбувається навколо мера Чернігова Владислава Атрошенка, виглядає як вибіркове правосуддя та політична історія. Відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення - прецедент! Вперше в історії незалежної України", - заявив Віталій Кличко.
Він наголосив, що Атрошенко залишався з громадою, коли Чернігів був в облозі. А зараз він працює на життєзабезпечення міста та відбудову Чернігова.
"Його обрала громада відстоювати інтереси людей. І тільки громада може вирішувати, кому вона довіряє. Місцеве самоврядування – основа демократії. І знищувати демократичні принципи, навіть під час війни, неприпустимо. Україна прагне в ЄС, і вибіркового правосуддя не повинно бути. Україна вже довела, що вона – європейська держава. І не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала", - зазначив мер Києва.
Кличко також підкреслив, що в нинішній ситуації, коли розв’язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати спільно. Без жодних політичних протиборств.
У свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що подає апеляцію.
Раніше РБК-Україна писало, що Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.
Своєю чергою, депутати Чернігова звернулися до президента через справу Атрошенка. На їхню думку, мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.
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