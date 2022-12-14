Кличко назвал решение суда по Атрошенко "политической историей"

Отстранение от должности городского головы Чернигова Владислава Атрошенко за административное нарушение - прецедент и выглядит как политическое противоборство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Происходящее вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко выглядит как выборочное правосудие и политическая история. Отстранение от должности мэра города через суд за административное нарушение - прецедент! Впервые в истории независимой Украины", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Атрошенко оставался с обществом, когда Чернигов был в осаде. А сейчас он работает на жизнеобеспечение города и восстановление Чернигова.

"Его избрала громада отстаивать интересы людей. И только громада может решать, кому она доверяет. Местное самоуправление - основа демократии. И уничтожать демократические принципы, даже во время войны, недопустимо. Украина стремится в ЕС, и выборочного правосудия не должно быть. Украина уже доказала, что она европейское государство. И не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала", - отметил мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать совместно. Без каких-либо политических противоборств.

В свою очередь, мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что подает апелляцию.