Депутати Чернігова звернулися до президента через справу Атрошенка

Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням суду про відсторонення Владислава Атрошенка від посади міського голови і вважають, що мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутатів Чернігівської міськради до президента під час позачергового засідання 25-ї сесії.

"Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням, метою якого, без сумніву, є наступ на місцеве самоврядування та його подальше знищення. Чернігівці вперше обрали Владислава Атрошенка міським головою в листопаді 2015 року. За 5 років він був переобраний із одним із найвищих в Україні результатів підтримки містян, отримавши майже 80% голосів. Тепер рішенням однієї людини перекреслена воля майже 80% чернігівців. І ми впевнені - його ухвалювали не в Яворівському суді Львівської області", - йдеться у зверненні.

Чернігівські депутати зазначають, що рішення суду розходиться зі словами президента стосовно ролі місцевого самоврядування.

"Дії ваших підлеглих, за чиїми вказівками, без сумніву, було ухвалено незаконне рішення про відсторонення Атрошенка В.А., не відповідають вашій позиції щодо ролі місцевого самоврядування в Україні", - додають депутати міськради.

Вони також підкреслили, що Чернігів отримав статус міста-героя за неймовірну стійкість мешканців та за те, що на початковому етапі війни ЗСУ та містяни стримали наступ ворога в напрямку столиці.

"Із перших хвилин повномасштабного вторгнення ворога міський голова гідно виконував усі функції як лідер громади - організував оборону міста, забезпечив функціонування критичної інфраструктури міста, підтримував людей. Не ховався в підвалі, не тікав, а завжди був із людьми та мотивував їх обороняти рідне місто", - зазначають депутати.

Депутати наголошують: із юридичної точки зору це рішення неправомірне. Із політичної точки зору - суддя не міг ухвалити таке рішення без указівки зверху.

"За перебігом справи спостерігатиме не лише українська, а й міжнародна спільнота. Справедливий та неупереджений розгляд цієї справи в суді – тепер справа честі для української демократії та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, чия підтримка дуже важлива для нашої перемоги. Звертаємося до вас як до гаранта Конституції України. У ваших силах зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів України", - резюмували депутати.