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Кличко назвав попередню дату ослаблення карантину в Києві

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 12:52
Кличко назвав попередню дату ослаблення карантину в Києві
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Карантин у Києві почнуть пом'якшувати з 12 травня

Ослаблення карантину в Києві, за попередніми прогнозами, планується на 12 травня. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, мер назвав головну умову початку поетапного ослаблення карантину в Києві.

"Перший етап ослаблення ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого зростання кількості хворих. Тому наступні два тижні будуть для нас всіх вирішальними", - заявив Кличко і закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше КМДА представила поетапний план ослаблення карантину в столиці. На першому етапі відкриють непродовольчі магазини площею до 30 квадратних метрів з обмеженнями щодо покупців і з вимогою санітарної обробки приміщень. Також відкриються перукарні та салони краси, а кафе і ресторани зможуть працювати на винос.

Також відкриються парки для прогулянок, громадський транспорт буде працювати з обмеженнями. При цьому торгові центри, школи і дитячі сади, а також спортивні майданчики будуть закритими.

З початку карантину в Україні з'явилося понад 127 тис. безробітних
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