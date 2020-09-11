Кличко: в Киеве хватает мест в 18-ти медучреждениях для больных COVID-19

В Киеве сегодня достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18-ти медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19, - более 2000 коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400", - отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

"Я хочу подчеркнуть. Ситуация контролируемая, пока не произошло инфекционного взрыва. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут игнорировать свою безопасность, ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, надо заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизни киевлян. Так помогите нам защитить вас! Не будьте легкомысленными. Берегите себя", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки, 10 сентября, коронавирусом заболели 404 человека. Это новый антирекорд.

Всего с начала пандемии в столице заболели 16 523 человека. Умерли - 261 человек (+7 за прошедшие сутки). Выздоровели уже 5148 человек (+171). Активными больными по состоянию на 11 сентября являются 11 114 пациентов.