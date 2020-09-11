В Киеве новый антирекорд по коронавирусу

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В Киеве за сутки, 10 сентября, коронавирусом заболели 404 человека. Это новый антирекорд.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в столице заболели 16 523 человека. Умерли - 261 человек (+7 за прошедшие сутки). Выздоровели уже 5148 человек (+171). Активными больными по состоянию на 11 сентября являются 11 114 пациентов.

Предыдущий антирекорд в столице был зафиксирован 2 сентября, тогда заболели 332 человека.

Отметим, вчера Киев был включен в "оранжевую зону" карантина. С 14 сентября в столице должна быть запрещена деятельность хостелов и гостиниц и прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Тернопольской, Харьковской областях.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что к концу сентября в Украине ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно.

При этом РБК-Украина писало, что при 3 тысячах больных ежедневно за месяц закончатся койки в больницах.