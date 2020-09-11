Кличко: у Києві вистачає місць у 18-ти медзакладах для хворих на COVID-19

У Києві сьогодні достатньо ліжок та палат у медзакладах для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

"Сьогодні в інфекційних відділеннях, у боксах, де лежать хворі на COVID-19, - по дві-три людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус. Загалом у 18-ти медзакладах столиці, підготовлених для прийому хворих на COVID-19, - понад 2000 ліжок. Всі вони - в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню. І кожна палата - також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні - понад 400", - зазначив Кличко.

Мер також повідомив, що лікарям вистачає медикаментів і засобів індивідуального захисту, що закуповує місто. Ситуація із захворюваністю поки контрольована.

"Я хочу підкреслити. Ситуація контрольована, поки не сталося інфекційного вибуху. Як це було в інших країнах. Якщо продовжиться така динаміка захворюваності, якщо люди і далі нехтуватимуть своєю безпекою, ситуація може різко змінитися. І тоді нам доведеться і розгортати окремі госпіталі, і знову повертатися до суворого карантину. Я не хочу нікого лякати. Але хочу, щоб всі зрозуміли: треба дотримуватися правил, треба дбати про своє здоров’я. Міська влада сьогодні робить все, щоб захистити здоров’я і життя киян. Так допоможіть нам захистити вас! Не будьте легковажними. Бережіть себе", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві за добу, 10 вересня, коронавірусом захворіли 404 людини. Це новий антирекорд.

Всього з початку пандемії в столиці захворіли 16 523 людини. Померли - 261 особа (+7 за минулу добу). Одужали вже 5148 осіб (+171). Активними хворими станом на 11 вересня є 11 114 пацієнтів.