Кличко не исключает возможности усиления карантина в Киеве

В Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям. Показатель заболеваемости коронавирусом в столице сейчас высокий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

"На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, - ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", - сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

"Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости, - ред.), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", - сказал мэр Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине до перехода к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.