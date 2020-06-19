Кличко не виключає можливості посилення карантину в Києві

У Києві можуть повернутися до раніше скасованих карантинних обмежень. Показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, послаблювати карантин можна за умови, коли на 100 тисяч населення є 12 хворих.

"На сьогоднішній день в Києві 15. Сьогодні вдень, наприклад, заразилися цією хворбою 92 людини. Це високий показник", - сказав Кличко.

Він додав, що посилення карантину можливе за умови, що рівень захворюваності в столиці буде надалі підвищуватися.

"Якщо буде надалі підвищуватися (рівень захворюваності, - ред.), я не виключаю, що ми можемо повернутись до обмежень", - сказав мер Києва.

Раніше повідомлялося, що в Україні до переходу до ослаблення карантину не готові Київ і ще 10 областей.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що окремі регіони України можуть повертатися до жорсткого карантину.