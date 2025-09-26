ua en ru
Кличко про ідею Вітренка про висунення йому недовіри: намагаються захопити владу в столиці

П'ятниця 26 вересня 2025
Автор: Юлія Бойко

Центральна влада намагається в будь-який спосіб обмежити в столиці самоврядування та дискредитувати обраних киянами управлінців. Посилюється тиск на депутатів Київради та працівників КМДА.

Як повідомляє РБК-Україна, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі ТРК "Київ".

"За всі роки моєї роботи в міській владі таких масових обшуків не було. Я можу сказати тільки так: це – політичні переслідування. З депутатами проводять неформальні бесіди. Тиснуть. Порушують проти них якісь надумані кримінальні справи. Знищують систему управління в місті та паралізують роботу Київради. А в нас накопичилося багато питань, які треба вирішувати. Це й допомога ЗСУ. Й коригування бюджету, бо в Києва забрали кошти. І підготовка до ухвалення бюджету на наступний рік", - наголосив Віталій Кличко.

Він також прокоментував ініціативу голови фракції «Слуга народу» у Київраді щодо висловлення недовіри міському голові.

"Фракція «"Слуга народу" незадоволена, що мер не представник їх політсили. І голові цієї фракції треба вивчати закони. Бо потрібно 60 підписів депутатів Київради, аби хоча б розпочати цей процес. Навіть в такий складний час ця політична сила плете політичні інтриги. Запорука нашої Перемоги - згуртованість. Вони ж постійно намагаються посіяти внутрішню ворожнечу. Ще раз кажу: треба вивчати "Закон про столицю" перш, ніж подавати якісь "ініціативи" за політичним замовленням", – зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, новий очільник військової адміністрації Києва намагається знищити місцеве самоврядування в столиці та узурпувати владу. А заручниками політичних інтриг стають кияни.

