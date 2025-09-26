ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кличко об идее Витренко о выдвижении ему недоверия: пытаются захватить власть в столице

Киев, Пятница 26 сентября 2025 19:40
UA EN RU
Кличко об идее Витренко о выдвижении ему недоверия: пытаются захватить власть в столице Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Центральная власть пытается любым способом ограничить в столице самоуправление и дискредитировать избранных киевлянами управленцев. Усиливается давление на депутатов Киевсовета и работников КГГА.

Как сообщает РБК-Украина, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире ТРК "Киев".

"За все годы моей работы в городской власти таких массовых обысков не было. Я могу сказать только так: это - политические преследования. С депутатами проводят неформальные беседы. Давят. Возбуждают против них какие-то надуманные уголовные дела. Уничтожают систему управления в городе и парализуют работу Киевсовета. А у нас накопилось много вопросов, которые надо решать. Это и помощь ВСУ. И корректировка бюджета, потому что у Киева забрали средства. И подготовка к принятию бюджета на следующий год", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также прокомментировал инициативу председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете о выражении недоверия городскому голове.

"Фракция ""Слуга народа" недовольна, что мэр не представитель их политсилы. И председателю этой фракции надо изучать законы. Потому что нужно 60 подписей депутатов Киевсовета, чтобы хотя бы начать этот процесс. Даже в такое сложное время эта политическая сила плетет политические интриги. Залог нашей Победы - сплоченность. Они же постоянно пытаются посеять внутреннюю вражду. Еще раз говорю: надо изучать "Закон о столице" прежде, чем подавать какие-то "инициативы" по политическому заказу", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, новый глава военной администрации Киева пытается уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"