Кличко об идее Витренко о выдвижении ему недоверия: пытаются захватить власть в столице
Центральная власть пытается любым способом ограничить в столице самоуправление и дискредитировать избранных киевлянами управленцев. Усиливается давление на депутатов Киевсовета и работников КГГА.
Как сообщает РБК-Украина, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире ТРК "Киев".
"За все годы моей работы в городской власти таких массовых обысков не было. Я могу сказать только так: это - политические преследования. С депутатами проводят неформальные беседы. Давят. Возбуждают против них какие-то надуманные уголовные дела. Уничтожают систему управления в городе и парализуют работу Киевсовета. А у нас накопилось много вопросов, которые надо решать. Это и помощь ВСУ. И корректировка бюджета, потому что у Киева забрали средства. И подготовка к принятию бюджета на следующий год", - подчеркнул Виталий Кличко.
Он также прокомментировал инициативу председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете о выражении недоверия городскому голове.
"Фракция ""Слуга народа" недовольна, что мэр не представитель их политсилы. И председателю этой фракции надо изучать законы. Потому что нужно 60 подписей депутатов Киевсовета, чтобы хотя бы начать этот процесс. Даже в такое сложное время эта политическая сила плетет политические интриги. Залог нашей Победы - сплоченность. Они же постоянно пытаются посеять внутреннюю вражду. Еще раз говорю: надо изучать "Закон о столице" прежде, чем подавать какие-то "инициативы" по политическому заказу", - отметил Виталий Кличко.
Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, новый глава военной администрации Киева пытается уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.