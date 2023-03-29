Кличко на Глобальному саміті за демократію наголосив на важливості підтримки України

Мер Києва взяв участь онлайн у II Глобальному саміті за демократію, який проходить під патронатом президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Він говорив про важливість подальшої підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської влади.

"Навіть під час війни базова гуманітарна допомога та муніципальні послуги надаються ефективно. І ми зробимо все, щоб не було жодних дискримінацій, щоб дотримувались всі демократичні цінності, адже саме на захист прав людей спрямована декларація. Вже сьогодні ми в Асоціації міст України, яка об’єднує всі регіони, всі українські міста, плануємо майбутнє відновлення та відбудову наших громад задля комфортного життя їх мешканців. І також забезпечуємо зв’язки та співпрацю між громадами та з аналогічними об’єднаннями муніципалітетів демократичних країн світу, які об’єднує декларація", - наголосив Кличко.

Він також наголосив на необхідності подальшої підтримки України, яка захищає спільні цінності свободи, людської гідності, демократії, рівності, прав людини й верховенства права.

Глобальну декларацію мерів за демократію підписали близько двохсот мерів міст з усього світу для спільного захисту демократичних цінностей. В тому числі 40 мерів українських міст.

"Тобто кожен п’ятий підписант цього глобального документу - мер українського міста. Це символічний доказ того, що цінності декларації є дуже важливими для місцевого самоврядування України", - наголосив Кличко.