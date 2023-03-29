Кличко на Глобальном саммите за демократию подчеркнул важность поддержки Украины

Мэр Киева принял участие онлайн во II Глобальном саммите за демократию, который проходит под патронатом президента США Джо Байдена и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он говорил о важности дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской власти.

"Даже во время войны базовая гуманитарная помощь и муниципальные услуги оказываются эффективно. И мы сделаем все, чтобы не было никаких дискриминаций, чтобы соблюдали все демократические ценности, ведь именно на защиту прав людей направлена декларация. объединяет все регионы, все украинские города, планируем будущее восстановление и восстановление наших общин для комфортной жизни их жителей", - подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины, которая защищает общие ценности свободы, человеческого достоинства, демократии, равенства, прав человека и верховенства права.

Глобальную декларацию мэров за демократию подписали около двухсот мэров городов по всему миру для совместной защиты демократических ценностей. В том числе 40 мэров украинских городов.

"То есть каждый пятый подписант этого глобального документа - мэр украинского города. Это символическое доказательство того, что ценности декларации очень важны для местного самоуправления Украины", - подчеркнул Кличко.