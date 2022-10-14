Кличко доручив виплатити матеріальну допомогу киянам до Дня захисників і захисниць: перелік категорій

За розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка до Дня захисників і захисниць кияни певних категорій та переселенці отримають адресну матеріальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціальної політики КМДА.

Особи, які належать одночасно до кількох категорій, отримають одну виплату в більшому розмірі. Особам, які перебувають на повному державному утриманні, матеріальна допомога не виплачується.

Розмір допомоги складатиме від 900 до 1500 гривень, в залежності від категорії. Претендувати на цю виплату, передбачену програмою "Турбота", можуть кияни та внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у Києві.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які зараз героїчно захищають нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.

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