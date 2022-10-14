Кличко доручив виплатити матеріальну допомогу киянам до Дня захисників і захисниць: перелік категорій
За розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка до Дня захисників і захисниць кияни певних категорій та переселенці отримають адресну матеріальну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціальної політики КМДА.
Розмір допомоги складатиме від 900 до 1500 гривень, в залежності від категорії. Претендувати на цю виплату, передбачену програмою "Турбота", можуть кияни та внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у Києві.
Допомогу в розмірі 1500 гривень отримають:
- члени сімей учасників АТО, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції;
- члени сімей учасників Революції Гідності, а також членам сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час Революції Гідності;
- члени сімей добровільних учасників АТО, у тому числі волонтерів, які загинули (пропали безвісти) чи померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань, одержаних під час участі в АТО;
- члени сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.
У розмірі 1100 гривень:
- кияни, які включені до переліку осіб, що отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.
У розмірі 1000 гривень:
- учасники АТО, які перебували безпосередньо у районах антитерористичної операції у період її проведення;
- бійці-добровольці, які захищали державний суверенітет на сході України;
- кияни, які під час Революції Гідності отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.
У розмірі 900 гривень:
- учасники Революції Гідності, які отримали легкі тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.
Особи, які належать одночасно до кількох категорій, отримають одну виплату в більшому розмірі. Особам, які перебувають на повному державному утриманні, матеріальна допомога не виплачується.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць. Це свято на честь воїнів, які зараз героїчно захищають нашу країну від російських окупантів на землі та в небі, глибоко в тилу ворога та на державних кордонах.
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