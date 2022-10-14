Кличко поручил выплатить материальную помощь киевлянам ко Дню защитников и защитниц: перечень категорий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социальной политики КГГА.

Лица, относящиеся одновременно к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере. Лицам, которые находятся на полном государственном содержании, материальная помощь не выплачивается.

Размер пособия будет составлять от 900 до 1500 гривен , в зависимости от категории. Претендовать на эту выплату, предусмотренную программой "Забота", могут киевляне и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные и фактически проживающие в Киеве.

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц. Это праздник в честь воинов, которые сейчас героически защищают нашу страну от русских кафиров на земле и в небе, глубоко в тылу врага и на государственных границах.

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