Кличко: буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе и стране

"Я всегда говорил, что нельзя писать и принимать законы, руководствуясь политической целесообразностью, чьими-то политическими интересами. А в данном случае речь идет о наступлении на местное самоуправление, которое в любом современном европейском государстве является фундаментом демократии. Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране. Это очень важная вещь!" - заявил Виталий Кличко.

По его словам, принятие закона о столице может привести к коллапсу управления в столице и дополнительному социальному напряжению в городе. Поэтому его текст он направил на экспертизу в ведущие европейские структуры.

"Мы направили запрос, не дожидаясь Верховной рады, к европейским партнерам и получили 20 страниц замечаний. Обращался к господину Андреасу Киферу - генеральному секретарю Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. К господину Георгу Мильбрандту, спецпредставителю Германии по местному самоуправлению. К Венецианской комиссии, ждем ответа", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что законопроект "слуг" о столице противоречит Конституции. Еще в 2003 году Конституционный суд выносил решение, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской государственной администрации.

"Если исполнительная и законодательная власть объединены, то мэр, которого люди избрали с его программой, имеет возможность реализовывать то, что пообещал. И этот мэр - ответственен исключительно перед громадой города. А какие риски несет этот закон? Во-первых, он противоречит Конституции. И мы будем обжаловать его и обращаться к киевлянам. Обращаться с простым вопросом: вы хотите, чтобы вам назначали власть сверху? Или хотите иметь демократическое право избирать власть в своем городе? Я убежден, что киевляне хотят выбирать человека, который будет отвечать перед ними за изменения в их доме, микрорайоне, районе, городе. А не чтобы им спускали сверху назначенца Банковой", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" также отметил, что Украина должна внедрять европейские стандарты жизни и европейские законы.

"Если намерения, которые декларируют сегодняшние депутаты Верховной Рады или их главнокомандующий по продолжению реформ, - искренние, то в Конституции ясно прописано, что Украина движется в европейском направлении развития. И нам нужные европейские законы, нам нужны европейские стандарты жизни. Нам не нужно совершать ошибок. Пожалуйста, отправьте законопроект в Венецианскую комиссию, в Совет Европы. Убедитесь в соответствии этого закона европейским принципам самоуправления. А не так - мы сейчас попробуем, а потом будем исправлять ошибки", - отметил мэр Киева.