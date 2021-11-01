Кличко направил законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

Мэр Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы. Он объяснил, что сделал это на случай, если профильный комитет Верховной рады не направит текст проекта для оценки соответствия демократическим ценностям и конституционным нормам

"Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева объяснил это необходимостью оценить законопроект о столице на соответствие ключевым европейским принципам самоуправления.

"Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн достаточно велик. Хотим строить европейскую столицу - должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления. Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение", - сказал Кличко.