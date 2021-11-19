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Кличко: буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті і країні

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 11:46
Кличко: буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті і країні Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде боротися, щоб зберегти місцеве самоврядування для Києва та всієї України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Цензору".

"Я завжди говорив, що не можна писати і ухвалювати закони, керуючись політичною доцільністю, чиїмись політичними інтересами. А в даному випадку йдеться про наступ на місцеве самоврядування, яке у будь-якій європейській сучасній державі є фундаментом демократії. Я буду боротися, щоб зберегти самоврядування в моєму місті, в моїй країні. Це вкрай важлива річ!" - заявив Віталій Кличко.

За його словами, ухвалення закону про столицю може призвести до колапсу управління в столиці і додаткового соціального напруження в місті. Тому його текст він надіслав на експертизу до провідних європейських структур.

"Ми надіслали запит, не чекаючи Верховної ради, до європейських партнерів і отримали 20 сторінок зауважень. Звертався до пана Андреаса Кіфера - генерального секретаря Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. До пана Георга Мільбрандта, спецпредставника Німеччини з місцевого самоврядування. До Венеційської комісії, чекаємо відповідь", - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що законопроєкт "слуг" про столицю суперечить Конституції. Ще у 2003 році Конституційний суд виносив рішення, що обраний киянами київський міський голова повинен бути призначений головою Київської міської державної адміністрації.

"Якщо виконавча і законодавча влада об’єднані, то мер, якого люди обрали з його програмою, має можливість реалізовувати те, що пообіцяв. І цей мер - відповідальний виключно перед громадою міста. А які ризики несе цей закон? По-перше, він суперечить Конституції. І ми будемо оскаржувати його і звертатися до киян. Звертатись з простим питанням: ви хочете, щоб вам призначали владу згори? Чи хочете мати демократичне право обирати владу в своєму місті? Я переконаний, що кияни хочуть обирати людину, яка відповідатиме перед ними за зміни у їх будинку, мікрорайоні, районі, місті. А не щоб їм спускали згори призначенця Банкової", - підкреслив Кличко.

Лідер "УДАРу" також зазначив, що Україна має впроваджувати європейські стандарти життя і європейські закони.

"Якщо наміри, які декларують сьогоднішні депутати Верховної Ради чи їх головнокомандувачі щодо продовження реформ - щирі, то в Конституції зрозуміло прописано, що Україна рухається в європейському напрямку розвитку. І нам потрібні європейські закони, нам потрібні європейські стандарти життя. Нам не потрібно робити помилок. Будь ласка, відправте законопроєкт до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Переконайтеся у відповідності цього закону європейським принципам самоврядування. А не так - ми зараз спробуємо, а потім будемо виправляти помилки", - зауважив мер Києва.

Як повідомлялося, 18 листопада, Верховна рада планує голосувати за розгляд законопроекту про столицю за спецпроцедурою, за якої депутати не зможуть подавати правки та відстоювати свою позицію у виступах.

З 17 листопада 2021 року Рада Європи надіслала критичні Висновки до цього законопроекту. Віталій Кличко раніше надіслав текст законопроекту до Венеційської комісії. Його розгляд ще триває, але джерела у Комісії вже повідомили, що висновки будуть негативними.

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