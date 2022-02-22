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Кличко: Мы не боимся, мы объединяемся перед угрозой

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 10:57
Кличко: Мы не боимся, мы объединяемся перед угрозой Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинцы у себя дома, и сами должны решать, как должна развиваться страна. Поэтому мы будем бороться дальше.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в обращении к украинцам.

"Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, которые двигались туда всю ночь. Оперативно после выступления Путина и признания им аббревиатурных образований зашла орда, которая называет себя "миротворцами". Агрессоры - миротворцы? Нелепость. И пренебрежение международным правом и суверенитетом независимых стран. Цинично и неадекватно правитель России поставил под сомнение существование Украинского государства и украинского народа. Замечу: Русь была Киевской, а Киев - величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Украина избрала свой путь и свое будущее, которое связано не с Российской империей, а с цивилизованным демократическим содружеством стран.

"За этот выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже 8 лет, отражая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше. Мы верим в наши Вооруженные Силы. Мы создаем территориальную оборону. Мы объединяемся перед угрозой. Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единственным фронтом. На нашей стороне справедливость и правда. Мы у себя дома, и нам решать, как должна развиваться наша страна. Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно, все вместе, с холодным разумом и выдержкой. Чтобы сохранить государство. Чтобы Украина стала сильной и успешной", - заявил лидер "Удара".

По его мнению, партнеры Украины должны ввести весь пакет санкций против агрессора, который согласовали страны ЕС и НАТО.

"Мы благодарим лидеров тех государств, которые уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет. Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокации и ложь, имперские амбиции нужно остановить. Потому что аппетиты агрессора будут расти. И не только относительно Украины", - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что побеждают не только силой, но и духом. И украинцы это доказывали не раз.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 84 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате 12 украинских солдат получили ранение, 2 умерли.

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

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Виталий Кличко
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