Кличко на безпековому форумі в Берліні закликав посилити військову підтримку України

Мер Києва Віталій Кличко у своєму виступі на відкритті безпекового форуму Welt в Берліні закликав європейських політиків посилити військову підтримку України, адже на українському фронті зараз вирішується майбутнє Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Кличка.

"У Берліні виступив на відкритті безпекового форуму Welt. Головні питання якого - безпека в Європі та сучасні системи озброєнь", - розповів він.

У своїй промові Віталій Кличко підкреслив, що саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека і стабільність. Тому критично важливе нарощування військової допомоги партнерами.

"Витрати на допомогу Україні - найефективніша інвестиція Європи у власну безпеку. Бездіяльність та зволікання можуть коштувати набагато дорожче", - написав мер Києва у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, він обговорив із Федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе можливість невідкладного фінансування закупівлі засобів антидронового захисту (літаків) для Сил безпеки та оборони України. Катерина Райхе пообіцяла, що уряд оперативно розгляне це питання.

Крім того, Віталій Кличко закликав європейських партнерів допомогти українцям пережити цю зиму, зокрема, надати генератори та інші автономні джерела електроенергії.

"Також зазначив, що українцям надзвичайно потрібна підтримка, щоб пройти цю зиму. І звернувся за будь-якою можливою допомогою генераторами, іншими автономними приладами живлення", - зазначив Віталій Кличко.

Зазначимо, у безпековому форумі Welt беруть участь європейські політики, члени урядів, представники збройних сил та військової індустрії ФРН.