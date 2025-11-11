ua en ru
Кличко на форуме по безопасности в Берлине призвал усилить военную поддержку Украины

Берлин, Вторник 11 ноября 2025 16:31
UA EN RU
Кличко на форуме по безопасности в Берлине призвал усилить военную поддержку Украины Фото: Виталий Кличко на форуме безопасности в Берлине (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко в своем выступлении на открытии форума безопасности Welt в Берлине призвал европейских политиков усилить военную поддержку Украины, ведь на украинском фронте сейчас решается будущее Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Кличко.

"В Берлине выступил на открытии форума по безопасности Welt. Главные вопросы которого - безопасность в Европе и современные системы вооружений", - рассказал он.

В своей речи Виталий Кличко подчеркнул, что именно на украинском фронте решается будущее Европы, ее безопасность и стабильность. Поэтому важно наращивание военной помощи партнерами.

"Расходы на помощь Украине - самая эффективная инвестиция Европы в собственную безопасность. Бездействие и промедление могут стоить гораздо дороже", - написал мэр Киева в своем Telegram-канале.

В частности, он обсудил с Федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе возможность безотлагательного финансирования закупки средств антидроновой защиты (самолетов) для Сил безопасности и обороны Украины. Катерина Райхе пообещала, что правительство оперативно рассмотрит этот вопрос.

Кроме того, Виталий Кличко призвал европейских партнеров помочь украинцам пережить эту зиму, в частности предоставить генераторы и другие автономные источники электроэнергии.

"Также отметил, что украинцам очень нужна поддержка, чтобы пройти эту зиму. И обратился за любой возможной помощью генераторами, другими автономными приборами питания", - отметил Виталий Кличко.

Отметим, в форуме Welt участвуют европейские политики, члены правительств, представители вооруженных сил и военной индустрии ФРГ.

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко 12 ноября откроет Инвестиционный форум Киева, впервые прошедший в Берлине. Цель мероприятия - привлечь средства на послевоенное восстановление и развитие столицы.

В прошлом году общий пакет инвестиций, привлеченных на инвестфоруме в Брюсселе, составил около 1,1 млрд евро. Также было согласовано сотрудничество с ЕБРР по направлениям энергетической безопасности для обеспечения стабильной жизнедеятельности украинской столицы.

