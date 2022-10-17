Кличко про атаку дронів: агресору потрібна територія України, без мешканців

Чергова атака агресора на столицю України - ще один доказ того, що росії потрібна тільки територія України без її мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогоднішня атака - ще один доказ геноциду, який чинить росія щодо українського народу. І свідчення того, що Росії потрібна Україна без українців. Агресору потрібна територія. Без мешканців. Ми бачимо, що удари завдають по цивільних та інфраструктурних об’єктах. Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції. Місто надає мешканцям медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із дронів потрапив до житлового будинку у Шевченківському районі. Наразі відомо про чотирьох загиблих і чотирьох поранених в результаті атаки.

Також повідомлялося, що столичні поліцейські збили один з ворожих безпілотників зі стрілкової зброї та показали це на відео.

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