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Кличко об атаке дронов: агрессору нужна территория Украины, без жителей

Новина українською →
Понедельник 17 октября 2022 17:43
Кличко об атаке дронов: агрессору нужна территория Украины, без жителей Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Очередная атака агрессора на столицу Украины - еще одно доказательство того, что России нужна только территория Украины без ее жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сегодняшняя атака - еще одно доказательство геноцида, который совершает россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, сегодня утром российские кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136. Один из дронов попал в жилой дом в Шевченковском районе. Пока известно о четырех погибших и четырех раненых в результате атаки.

Также сообщалось, что столичные полицейские сбили один из вражеских беспилотников из стрелкового оружия и показали это на видео.

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Виталий Кличко
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