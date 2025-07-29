У класичному костюмі з українською символікою: Залужний з’явився на сторінках Vogue (фото)

"Мене попросили розповісти, що ж ми, українці, сьогодні значимо для світу. Ми, які вижили у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки - проти найжорстокішого ворога з часів фашизму. Ворога, що десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян - пропагандою, з якою позмагався б хіба що новітній Ґеббельс. І я розповів. Про силу єдності і головні уроки, які ми вивчили за останні вкрай важкі роки", - йдеться у дописі колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Валерій Залужний (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Окрім цього, у своїй колонці для Vogue Залужний поділився головними висновками з російсько-української війни.

"У тих, хто не б’ється заради життя, завжди є своя вигода. І ще: зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буду. Б’ючись із більшим ворогом наодинці, думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку - у майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз", - зазначив він.

Валерій підкреслив, що у воєнних умовах друзі та союзники не завжди мають однакові погляди.

Він також наголосив, що сусід, який підтримує у складній ситуації, передусім допомагає собі, але якщо він відмовляється допомогти - "він є частиною твоєї біди".

Валерій Залужний (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

"Із сусідами потрібно товаришувати. А від тих, хто товаришувати не хоче - вміти захищатися", - додав посол України у Великій Британії.

За словами Залужного, "найдорожчий ресурс війни - це люди". Причина не лише в тому, що їх важко замінити, а й у тому, що можна втратити їх ментально, зробити непридатними.

Він підкреслив, що сила ворога часто перебільшена його лідерами та пропагандою.

Справжньою мірою сили навіть у сучасній високотехнологічній війні залишається "дух, що тіло рве до бою". І на війні не буває чудес.

Валерій Залужний (фото: instagram.com/vogue_ukraine)