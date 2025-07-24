Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни

Якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в інтерв'ю LB.ua.

Як відзначив Залужний, з 2024 року повномасштабна війна перейшла в абсолютно нову фазу - "на виснаження". Сьогодні ж лінія фронту в основному призначена для ліквідації ворога й "чим більше, тим краще", а усе інше відбувається саме в тилу. "Якщо ми будемо намагатися тільки "ceasefire" (припинення вогню, - ред.) провести не сформувавши на майбутнє захист свій, то вона (повномасштабна війна, - ред.) триватиме ще довго. І у 2014 році розпочавшись, щоб, дай Боже, вона закінчилася у 2034-му", - додав він.