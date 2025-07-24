Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в інтерв'ю LB.ua.
Як відзначив Залужний, з 2024 року повномасштабна війна перейшла в абсолютно нову фазу - "на виснаження". Сьогодні ж лінія фронту в основному призначена для ліквідації ворога й "чим більше, тим краще", а усе інше відбувається саме в тилу.
"Якщо ми будемо намагатися тільки "ceasefire" (припинення вогню, - ред.) провести не сформувавши на майбутнє захист свій, то вона (повномасштабна війна, - ред.) триватиме ще довго. І у 2014 році розпочавшись, щоб, дай Боже, вона закінчилася у 2034-му", - додав він.
Скільки триватиме війна
На початку липня експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) оновили прогноз щодо тривалості повномасштабної війни в Україні. Згідно з базовим сценарієм інтенсивні бойові дії можуть завершитись в кінці 2025 року.
Згідно зі стратегічним національним оглядом Франції, війна в Україні може тривати ще до п'яти років.
Окремо варто додати, що сьогодні питання безумовного припинення вогню між Росією та Україною активно порушується на міжнародній арені. Зокрема на цьому наполягає українська делегація під час переговорів з російською сторони. Остання ж вже неодноразово відкидала цю пропозицію або ж висувала умови.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.