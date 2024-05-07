ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Класична російська коронація. У Зеленського відреагували на "інавгурацію" Путіна

Вівторок 07 травня 2024 15:26
UA EN RU
Класична російська коронація. У Зеленського відреагували на "інавгурацію" Путіна Архівне фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Володимир Путін не став президентом, а є диктатором і сьогодні в Москві пройшов процес класичної російської коронації, а не інавгурації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка та сторінку Центру протидії дезінформації.

Що говорять у Зеленського

Подоляк уточнив, що Путін не президент, а класичний малоосвічений диктатор РФ і сьогодні відбулася не інавгурація, а класична російська коронація чергового "табірного пахана".

"Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові", - написав Подоляк.

Також він уточнив, що Путін не готовий відповідати сучасності, а бажає збільшувати агресію, експансію і масштабувати війни в різних форматах.

"Невже це ще не очевидно? І невже все ще є бажання насолоджуватися видовищем коронації чергового кривавого російського тирана?", - додав радник керівника Офісу президента.

"Миролюбні" заяви Путіна

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що під час "інавгурації" Путін висловився про нібито готовність до діалогу із Заходом, просуваючи пропагандистський наратив про "миролюбність" РФ.

При цьому Путін одразу ж висунув умови для діалогу і натякнув, що Москва продовжить докладати зусиль для протидії Заходу. Центр протидії дезінформації пояснив, що жодні дії РФ не свідчать про готовність до змістовних переговорів.

"Миролюбним" заявам Путіна передував ядерний шантаж і погрози. Одночасно із заявами про переговори Путін закликає росіян до єднання для "здобуття перемоги", тим самим перекреслюючи будь-які надії власного населення на завершення війни", - пише відомство.

Новий "президентський" термін Путіна

У березні в Росії відбулися "президентські вибори", на яких очікувано "переможцем" став Путін. При цьому вибори проходили на окупованих територіях України.

У МЗС України повідомили, що Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ.

Водночас у Держдепі заявили, що Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Офіс президента
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду