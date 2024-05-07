Классическая российская коронация. У Зеленского отреагировали на "инаугурацию" Путина

Владимир Путин не стал президентом, а является диктатором и сегодня в Москве прошел процесс классической российской коронации, а не инаугурации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка и страницу Центра противодействия дезинформации .

Что говорят у Зеленского

Подоляк уточнил, что Путин не президент, а классический малообразованный диктатор РФ и сегодня состоялась не инаугурация, а классическая российская коронация очередного "лагерного пахана".

"Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови", - написал Подоляк.

Также он уточнил, что Путин не готов соответствовать современности, а желает увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах.

"Неужели это еще не очевидно? И неужели все еще есть желание наслаждаться зрелищем коронации очередного кровавого российского тирана?", - добавил советник руководителя Офиса президента.

"Миролюбивые" заявления Путина

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что во время "инаугурации" Путин высказался о якобы готовности к диалогу с Западом, продвигая пропагандистский нарратив о "миролюбии" РФ.

При этом Путин сразу же выдвинул условия для диалога и намекнул, что Москва продолжит прилагать усилия для противодействия Западу. Центр противодействия дезинформации объяснил, что никакие действия РФ не свидетельствуют о готовности к содержательным переговорам.

"Миролюбивым" заявлениям Путина предшествовал ядерный шантаж и угрозы. Одновременно с заявлениями о переговорах Путин призывает россиян к единению для "одержания победы", тем самым перечеркивая любые надежды собственного населения на завершение войны", - пишет ведомство.

Новый "президентский" термин Путина

В марте в России состоялись "президентские выборы", на которых ожидаемо "победителем" стал Путин. При этом выборы проходили на оккупированных территориях Украины.

В МИД Украины сообщили, что Украина не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ.

В то же время в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России.