ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Класична риторика Кремля, - Білий дім про звинувачення з РФ через погроми в Дагестані

США, Вівторок 31 жовтня 2023 01:08
UA EN RU
Класична риторика Кремля, - Білий дім про звинувачення з РФ через погроми в Дагестані Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав звинувачення з боку РФ на адресу інших через погроми в Дагестані "класичною риторикою Кремля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Це класична російська риторика, коли в вашій країні відбувається щось погане, і ви звинувачуєте когось іншого, звинувачуєте в цьому зовнішній вплив", - заявив Кірбі.

Він додав, що жодна країна Західного світу не мала жодного відношення до цих подій. Представник Білого дому зазначив, що звинувачення з боку Росії це просто ненависть, фанатизм і залякування.

Погроми в Дагестані

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що погроми нібито були наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", ключову роль якої відіграв "київський режим".

Держдеп США назвав такі звинувачення росіян на адресу України абсурдом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Білий дім Дагестан Кирби
NEWS
Без повісток та військкоматів. Чим смарт-мобілізація в Україні відрізнятиметься від діючих правил
Без повісток та військкоматів. Чим смарт-мобілізація в Україні відрізнятиметься від діючих правил
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ