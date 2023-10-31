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Классическая риторика Кремля, - Белый дом об обвинении из РФ из-за погромов в Дагестане

США, Вторник 31 октября 2023 01:08
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Классическая риторика Кремля, - Белый дом об обвинении из РФ из-за погромов в Дагестане Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал обвинения со стороны РФ в адрес других из-за погромов в Дагестане "классической риторикой Кремля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Это классическая российская риторика, когда в вашей стране происходит что-то плохое, и вы вините кого-то другого, вините в этом внешнее влияние", - заявил Кирби.

Он добавил, что ни одна страна Западного мира не имела никакого отношения к этим событиям. Представитель Белого дома отметил, что обвинение со стороны России это просто ненависть, фанатизм и устрашение.

Погромы в Дагестане

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что погромы якобы явились следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль которой сыграл "киевский режим".

Госдеп США назвал такие обвинения россиян в адрес Украины абсурдом.

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Израиль Белый дом Дагестан Кирби
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