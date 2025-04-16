Класична пропаганда. Дуда відповів Росії на її погрози Польщі та країнам Балтії

Погрози Росії

Наришкін, під час розмови з журналістами у Мінську, заявив, що у разі "агресії" з боку НАТО, Російська Федерація (РФ) "завдасть шкоди всьому блоку". Водночас першими нібито постраждають Польща та країни Прибалтики.

Також він додав, що саме поляки й прибалти "постійно на словах "брязкають зброєю" й "не розуміють наслідків можливої агресії НАТО".

Відповідь Дуди

Під час спільної конференції з президентом Хорватії Зораном Мілновичем, коментуючи слова Наришкіна, Дуда заявив, що це є прикладом "класичної російської дезінформації, характерної для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка переміщує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і ЄС Росія, яка агресивно поводиться по відношенню до НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну протягом останніх трьох років", - додав він.

Зокрема Дуда підкреслив, що НАТО є виключно оборонним Альянсом, який підтримує безпеку та ніколи ні на кого не нападав.