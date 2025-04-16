Классическая пропаганда. Дуда ответил России на ее угрозы Польше и странам Балтии

Угрозы России

Нарышкин, во время разговора с журналистами в Минске, заявил, что в случае "агрессии" со стороны НАТО, Российская Федерация (РФ) "нанесет ущерб всему блоку". При этом первыми якобы пострадают Польша и страны Прибалтики.

Также он добавил, что именно поляки и прибалты "постоянно на словах "бряцают оружием" и "не понимают последствий возможной агрессии НАТО".

Ответ Дуды

Во время совместной конференции с президентом Хорватии Зораном Милновичем, комментируя слова Нарышкина, Дуда заявил, что это является примером "классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды".

"Это говорит Россия, которая перемещает свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и ЕС Россия, которая агрессивно ведет себя по отношению к НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм путем нападения на Украину в течение последних трех лет", - добавил он.

В частности Дуда подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным Альянсом, который поддерживает безопасность и никогда ни на кого не нападал.