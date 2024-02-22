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Кладовище флоту РФ. СтратКом показав місця затоплення ворожих кораблів в Чорному морі

Четвер 22 лютого 2024 19:02
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Кладовище флоту РФ. СтратКом показав місця затоплення ворожих кораблів в Чорному морі Архівне фото: СтратКом показав місця затоплення ворожих кораблів в Чорному морі (azov org ua)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України вже знищили 13 російських кораблів у Чорному морі, яке перетворилося на кладовище для флоту окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту", - йдеться в заяві.

Зазначається, що СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень і пошкоджень кораблів окупантів.

Кладовище флоту РФ. СтратКом показав місця затоплення ворожих кораблів в Чорному морі

Фото: Інфографіка (facebook.com/AFUStratCom)

"У морі ще багато місця", - додали військові.

Знищення флоту РФ

У квітні 2022 року Збройні сили України уразили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Через деякий час він потонув.

Наприкінці минулого року Сили оборони знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

У ніч на 1 лютого поблизу Криму пішов на дно Чорного моря російський ракетний катер "Івановець". Катер затонув унаслідок атаки морських дронів Головного управління розвідки Міноборони України.

Нещодавно в Чорному морі ГУР і ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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